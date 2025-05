Cellulari in carcere per continuare a gestire gli affari sporchi | scattano i sequestri

Negli ultimi mesi, la polizia penitenziaria di Arezzo ha intensificato i controlli nella casa circondariale, portando al sequestro di quattro cellulari appartenenti a detenuti. Questi dispositivi, utilizzati per continuare a gestire affari illeciti dall'interno del carcere, evidenziano le sfide nel mantenere la sicurezza e l'ordine in una struttura penitenziaria sempre più sotto pressione.

Sono in tutto quattro i cellulari sequestrati ai detenuti della casa circondariale di Arezzo. I dispositivi sono stati rinvenuti dagli agenti della polizia penitenziaria aretina che, negli ultimi 5 mesi, hanno più volte effettuato dei controlli mirati proprio al rinvenimento di materiale il cui...

