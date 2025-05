Cellulari e auricolari contraffatti spacciati per originali | due denunce dei carabinieri

Recenti controlli da parte dei carabinieri di Lugo hanno portato a due denunce per ricettazione e introduzione di prodotti falsi nel mercato. Due uomini, di 45 e 48 anni e originari di Napoli, sono stati trovati in possesso di cellulari e auricolari contraffatti, spacciati per originali. L'operazione mette in luce l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro la contraffazione.

Due persone denunciate per ricettazione e introduzione in commercio di prodotti falsi. È il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri di Lugo sabato scorso, quando i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno fermato due persone originarie di Napoli, rispettivamente di 45 e 48.

