Cei aumentano i casi di presunti abusi in ambito ecclesiale in Italia

Negli ultimi due anni, i casi di presunti abusi in ambito ecclesiale in Italia hanno subito un significativo aumento, raggiungendo 69 casi, di cui 27 nelle parrocchie. Questa preoccupante tendenza è emersa dalla Terza Rilevazione del Servizio nazionale per la tutela dei minori e adulti vulnerabili, ponendo in luce la necessità di interventi mirati per affrontare e prevenire tali fenomeni all'interno delle comunità religiose.

Nel biennio 2023-2024, i casi di presunti abusi in ambito ecclesiale in Italia sono saliti a 69, con una particolare concentrazione di episodi nelle parrocchie (27 casi). Questi dati emergono dalla Terza Rilevazione promossa dal Servizio nazionale per la tutela dei minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), presentata oggi a Roma durante una conferenza intitolata "Proteggere, prevenire, formare. La rete territoriale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili". Il rapporto offre un'analisi dettagliata delle attività svolte dai Servizi Regionali, diocesani e interdiocesani e dai Centri di ascolto per la tutela delle vittime nel periodo considerato.

