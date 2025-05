Cedimento del manto stradale in via Antonello da Messina

Il cedimento del manto stradale in via Antonello da Messina, all'altezza del civico 43, rappresenta un pericolo crescente per residenti e passanti. Nonostante le numerose segnalazioni, la strada rimane transitabile ma a rischio di ulteriori danni, richiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza.

Salve, da due anni questo tratto stradale, che si trova in via Antonello da Messina all'altezza del civico 43, è soggetto ad un continuo cedimento del manto stradale. Nonostante continue segnalazioni la strada è ancora transitabile e pericolante, poiché ci sono abitazioni vicine.

Cedimento della sede stradale, chiude via Piersanti Mattarella - Via Piersanti Mattarella chiusa al traffico dopo il cedimento della sede stradale in prossimità del cavalcavia. 🔗continua a leggere

