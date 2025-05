Cecchi Paone per il finale di ’Mementi’

Si chiude in grande stile la rassegna letteraria Mementi, curata da Giochi del Titano e Minerva Edizioni. Oggi, alle 18.30 nella Sala Rubino, Alessandro Cecchi Paone presenterà il suo libro "Raimondo di Sangro da San Severo. Dialogo sull’immortalità", offrendo una riflessione affascinante su temi di grande attualità. Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura.

Chiusura in grande stile per Mementi, la rassegna letteraria curata da Giochi del Titano di San Marino e da Minerva Edizioni. Sarà Alessandro Cecchi Paone a raccontare il suo libro Raimondo di Sangro da San Severo. Dialogo sull’immortalità. L’appuntamento è per oggi, alle 18.30 nella Sala Rubino di Giochi del Titano. L’incontro con l’autore sarà seguito dal firmacopie e da un cocktail aperitivo gratuito. Sarà il giornalista Giuseppe Tassi a intervistare il noto divulgatore e autore sui temi del suo dialogo immaginario. Cecchi Paone, da sempre innamorato di Napoli e dei suoi misteri, ha trovato in Raimondo di Sangro di San Severo un personaggio che sembra incarnare le sue stesse inquietudini intellettuali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cecchi Paone per il finale di ’Mementi’

