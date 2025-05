cava un occhio al padre di 96 anni e lo lascia in fin di vita

Un tragico episodio ha scosso Grosseto, dove un uomo di 63 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver brutalmente aggredito il padre novantaseienne. L'anziano è stato trovato in gravi condizioni, lasciato a terra dopo l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda solleva interrogativi sull'emarginazione degli anziani e sulle dinamiche familiari violente.

