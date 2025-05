Cava l' occhio al padre 98enne arrestato per tentato omicidio a Grosseto L' anziano è grave ricoverato in rianimazione

Un drammatico incidente familiare è avvenuto a Grosseto, dove un uomo di 63 anni ha aggredito brutalmente il padre novantottenne, causandogli lesioni gravissime. L'anziano, ora ricoverato in rianimazione dopo aver subito l'asportazione di un bulbo oculare, è stato soccorso grazie alla segnalazione dei vicini. Le autorità hanno arrestato il figlio con l'accusa di tentato omicidio.

Un anziano di 98 anni è stato picchiato selvaggiamente dal figlio di 63 anni in un appartamento a Grosseto la notte scorsa. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini che hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento: l’anziano è stato trovato senza il bulbo oculare, tolto con una chiave dal figlio, che vive nella stessa palazzina. L’uomo soffre di problemi psichiatrici e prima di... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cava l'occhio al padre 98enne, arrestato per tentato omicidio a Grosseto. L'anziano è grave, ricoverato in rianimazione

