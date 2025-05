Cava de’ Tirreni 6 milioni di euro dalla Regione per la rete fognaria

Cava de' Tirreni riceve un importante supporto dalla Regione Campania con un finanziamento di 6 milioni di euro per l'ammodernamento della rete fognaria. Questa iniziativa, presentata mercoledì 28 maggio, segna un passo significativo verso il completamento dei lavori infrastrutturali, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi e la sostenibilità urbana della città. Scopri di più sui dettagli degli interventi previsti.

Tempo di lettura: 3 minuti Presentatati stamattina, mercoledì 28 maggio, i primi interventi a seguito del finanziamento di 6 milioni di euro dalla Regione Campania – PR Campania, FERS 20212027 – Obiettivo Policy 2 – Asse II – O.S. 2.5 – Azione 2.5.1. per il completamento della rete fognaria cittadina. Alla conferenza stampa, che si è tenuta nel Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città, hanno partecipato il Sindaco Vincenzo Servalli, il Vicesindaco con delega all’Ambiente Nunzio Senatore, il Presidente di Ausino Spa Mariano Agrusta e il Responsabile tecnico di Ausino Giuseppe Vitagliano. “In questi anni abbiamo svolto con Ausino un lavoro di una straordinaria importanza – afferma il Sindaco Servalli – di miglioramento della nostra rete fognaria... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, 6 milioni di euro dalla Regione per la rete fognaria

