Catania arrestati due giovani per rapina armata nella movida catanese

Nella vivace movida di Catania, due giovani di 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una rapina armata avvenuta nella notte del 19 maggio. Identificati come F. E. G. e C. G., i due sono accusati di aver agito con violenza in concorso, suscitando preoccupazione nella comunitĂ locale.

Fermati due venticinquenni per gravi reati nella notte del 19 maggio. La Polizia di Stato ha fermato, lo scorso 19 maggio, due giovani di 25 anni – identificati come F. E. G. e C. G. – gravemente sospettati di aver commesso una violenta rapina in concorso tra loro. I due sono indagati per rapina aggravata dall'uso di armi, lesioni personali e tentata rapina. La rapina nel cuore della movida. L'intervento delle forze dell'ordine è scaturito da un'indagine avviata immediatamente dopo i fatti, condotta dalla IV Sezione Investigativa Contrasto al Crimine Diffuso. La rapina si è verificata nella notte del 19 maggio nel centro storico di Catania, zona frequentata per la movida notturna...

