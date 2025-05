Castrazione chimica ok all’ordine del giorno della Lega | Istituire un tavolo quanto prima Pd | Medievale

Il dibattito sulla castrazione chimica torna al centro della scena politica italiana, con la Lega che avanza una proposta per istituire un tavolo tecnico dedicato. Il governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dal deputato Igor, suscitando reazioni contrastanti, tra chi vede in questa misura una soluzione efficace contro la violenza sessuale e chi la considera un approccio medievale e discutibile.

“Istituire quanto prima una commissione o un tavolo tecnico ” per valutare la possibilità di sottoporre a castrazione chimica i condannati per violenza sessuale. È l’impegno assunto (di nuovo) dal governo accogliendo l’ ordine del giorno al decreto Sicurezza ripresentato dal deputato della Lega Igor Iezzi. Iezzi aveva già provato a far passare un emendamento sul tema l’anno scorso, durante la discussione del “vecchio” ddl Sicurezza, poi assorbito dal governo nel nuovo provvedimento: la proposta inseriva nel codice penale una nuova norma in base alla quale i condannati avrebbero potuto “chiedere di essere ammessi volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Castrazione chimica, ok all’ordine del giorno della Lega: “Istituire un tavolo quanto prima”. Pd: “Medievale”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dl Sicurezza, ok del governo all’odg della Lega sulla castrazione chimica. Pd: “Deriva medievale”; Il governo dà l'ok alla castrazione chimica per gli stupratori. Ma il Pd va su tutte le furie; Passa la fiducia sul dl sicurezza. Cosa contiene e perché provoca proteste. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il governo Meloni apre alla castrazione chimica, approvato l’ordine del giorno della Lega - La Lega chiede di aprire una commissione o un tavolo tecnico che discuta come introdurre la castrazione chimica in Italia, e il governo Meloni è d'accordo ... 🔗Come scrive fanpage.it

Il governo dà l'ok alla castrazione chimica per gli stupratori. Ma il Pd va su tutte le furie - L'esecutivo dà parere favorevole al tavolo tecnico. I dem vanno all'attacco: "Deriva di stampo medievale, grave scivolamento verso pratiche che richiamano pene corporali" ... 🔗Si legge su msn.com

Dl Sicurezza, ok del governo all’odg della Lega sulla castrazione chimica. Pd: “Deriva medievale” - L’ordine del giorno, a firma Igor Iezzi, impegna il governo a istituire una commissione o un tavolo tecnico "con lo scopo di valutare in caso di reati di ... 🔗msn.com scrive

Alfonso Bonafede - Risposta all'interpellanza urgente su introduzione castrazione chimica