Cassano | “Allegri manda messaggini agli amici in TV così lo spingono ovunque Vi faccio i nomi”

Nell'ultimo intervento, l'ex calciatore Cassano non risparmia critiche a Massimiliano Allegri, sostenendo che il supporto mediatico per il tecnico livornese sia orchestrato da alcuni giornalisti. Secondo Cassano, Allegri avrebbe performances deludenti negli ultimi anni, sollevando interrogativi sull'oggettività della sua posizione nel mondo del calcio. Scopri i dettagli di questa accesa polemica.

L'ex calciatore dice la sua sul battage mediatico favorevole al tecnico livornese: ad alimentarlo sarebbero alcuni giornalisti in particolare nonostante "un allenatore che negli ultimi anni ha fatto peggio della grandine". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cassano: “Allegri manda messaggini agli amici in TV, così lo spingono ovunque. Vi faccio i nomi”

