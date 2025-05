Caso portato in consiglio | Body shaming verso l’assessore Cintorino

Il consiglio comunale si è trovato a discutere un grave episodio di body shaming indirizzato all'assessore Cintorino, riguardante un commento offensivo pubblicato su Facebook. La frase, "Le punturine hanno reso le labbra dell’assessore Cintorino ancora più paperesche", è stata portata all’attenzione del consiglio dalla consigliera Cristina Tassinari, sottolineando l'importanza di combattere le ingiustizie legate all'immagine corporea.

"Le punturine hanno reso le labbra dell'assessore Cintorino ancora più paperesche": questa la frase scritta in un commento Facebook da Daniela Cortesi e riportata in consiglio comunale dalla consigliera di Fratelli d'Italia e presidente della commissione pari opportunità Cristina Tassinari. Cortesi è la coordinatrice del quartiere San Martino in Strada. "Un commento che è apparso sulla pagina Facebook del sindaco – ha esposto Tassinari illustrando il question time all'interno della seduta di ieri –, in risposta a un post in cui si parlava dell'inaugurazione della stanza dell'accoglienza al Pronto soccorso, uno dei progetti anti-violenza sulle donne messi in atto recentemente"...