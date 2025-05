Caso Paragon Luca Casarini contro Conte | Se mi ha spiato chieda scusa e ammetta l' errore

Luca Casarini, fondatore di Mediterranea saving humans, rompe il silenzio sul presunto caso di sorveglianza da parte dell'ex Premier Giuseppe Conte. In un post su Facebook, Casarini esprime il suo rammarico per aver scoperto di essere stato monitorato dai servizi segreti dal 2019, chiedendo scuse e riconoscimento dell’errore. Questo avvenimento solleva interrogativi sul confine tra sicurezza e diritti civili.

"Quando ho saputo che Giuseppe Conte aveva disposto la nostra sorveglianza usando i servizi segreti fin dal 2019, ammetto che mi è dispiaciuto". Inizia così il post su Facebook di Luca Casarini, il fondatore della ong Mediterranea saving humans. Il capo missione della piattaforma rientra tra le... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Caso Paragon, Luca Casarini contro Conte: "Se mi ha spiato chieda scusa e ammetta l'errore"

