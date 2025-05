Caso Garlasco Nordio | Comunque vada andrà a finire male

Nel controverso caso di Garlasco, che ruota attorno all'omicidio di Chiara Poggi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Le sue parole, «comunque vada, finirà male», sollevano interrogativi sulla giustizia e sulle conseguenze delle decisioni giudiziarie, evidenziando le complicazioni di una vicenda che ha segnato profondamente la comunità e le vite coinvolte.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando il caso dell' omicidio di Chiara Poggi e le vicende giudiziarie di Garlasco in un'intervista al Corriere della Sera, ha affermato che «comunque vada, finirà male». Secondo il Guardasigilli «o il detenuto è innocente, e allora ha sofferto una pena atroce ingiustamente. O è colpevole e allora è l'attuale indagato a dover affrontare senza colpe un cimento doloroso, costoso in termini di immagine, di spese e di sofferenze». Durante il colloquio con la giornalista Virginia Piccolillo, Nordio ha specificato: «Nel merito non devo, non posso e non voglio entrare», ma ha ribadito il principio che ritiene insostenibile: «È un principio generale: dopo un proscioglimento è irragionevole una condanna...