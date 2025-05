Caso Alessandro Giordano procedura bloccata all' Aterp | Se non rispondono mi rivolgerò a procura e Guardia di finanza

Alessandro Giordano, giovane di Reggio Calabria con condizioni di salute precarie, continua a lottare per ottenere un alloggio pubblico adeguato, ma la procedura si è bloccata all'Aterp. Se non riceverà risposte, si rivolgerà alla Procura e alla Guardia di Finanza per tutelare i suoi diritti. La sua vicenda coinvolge l'impegno del Comune e l'urgente bisogno di soluzioni concrete.

E' pronto a rivolgersi a Procura e guardia di finanza Alessandro Giordano, il giovane reggino titolare di alloggio pubblico che lotta per ottenere un'abitazione idonea alle sue precarie condizioni di salute. Eravamo rimasti all'impegno del Comune (con tanto di visita del sindaco Falcomatà ad.

Caso Alessandro Giordano, procedura bloccata all'Aterp: "Se non rispondono mi rivolgerò a procura e Guardia di finanza" - Alessandro Giordano, giovane reggino con un alloggio pubblico, si trova in una situazione di stallo con l'ATERP nella sua richiesta di una casa adeguata alle sue esigenze di salute. 🔗continua a leggere

