Casi di flavescenza dorata nelle viti in provincia di Arezzo | la malattia mette a rischio la produzione di vino

La flavescenza dorata, una malattia temuta dai viticoltori, ha colpito alcune viti nella provincia di Arezzo, destando preoccupazione tra i produttori. Nella rinomata zona vitivinicola della Setteponti sono emersi primi casi legati alla proliferazione dello scafoide, un insetto dannoso per le piante. Questa situazione mette a rischio la qualità e la quantità della produzione vinicola locale.

Lungo la zona vitivinicola della Setteponti sono state trovate alcune avvisaglie, alcuni casi che hanno messo subito in allerta i produttori aretini. La malattia in questione è quella della flavescenza dorata provocata da un insetto specifico, lo scafoide, che nidifica nella corteccia delle viti.

