Casertana iscrizione e stadio le priorità | area tecnica in standby

In un'estate carica di attese, la Casertana si concentra su priorità fondamentali. Mentre le voci di mercato si intensificano, la società è impegnata a finalizzare la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato. L'area tecnica rimane in standby, ma il focus è chiaro: garantire la stabilità e la solidità necessarie per affrontare la nuova stagione.

Le voci estive si rincorrono fra i corridoi di chi vuole sapere qualcosa in più, ma ci sono cose più importanti rispetto al chiacchiericcio di radiomercato. La Casertana è concentrata a completare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di serie C. Questa documentazione comprende la presentazione della fidejussione bancaria, la corretta situazione amministrativa ed il pagamento degli emolumenti relativi a marzo ed aprile – questi, croce senza delizia delle squadre escluse – oltre, ultima ma non ultima, ai criteri di agibilità dello stadio Pinto, quali i servizi minimi e l'impianto di illuminazione.

Serie C in crisi profonda: esclusioni, debiti e incertezze. Casertana tra le squadre in bilico ma si lavora per l'iscrizione - La Serie C attraversa una crisi profonda, tra esclusioni, debiti e incertezze. La stagione 2024-2025 si apre con il rischio di ulteriori squadre in bilico, tra cui la Casertana, che lavora per assicurarsi l’iscrizione nonostante le difficoltà. 🔗continua a leggere

