Case popolari | Nuove abitazioni a Pozzarello

L'assessore al Sociale di Monte Argentario, Paola Pucino, annuncia la progettazione di nuove case popolari nella zona del Pozzarello, accompagnata dalla ristrutturazione delle abitazioni sovrastanti l'ex Onmi. Questo intervento mira a migliorare l'offerta abitativa e rispondere alle esigenze della comunità locale, segnando un passo importante verso una maggiore inclusione sociale nella regione.

MONTE ARGENTARIO "Abbiamo intenzione di costruire nuove case popolari all’Argentario. La zona potrebbe essere quella del Pozzarello. Nel frattempo saranno ristrutturate quelle sopra l’ex Onmi". L’assessore al Sociale del Comune di Monte Argentario, Paola Pucino, fa il punto sulla situazione degli alloggi nel territorio, annunciando la volontà dell’ente di realizzare delle abitazioni ex novo, viste le tante richieste che arrivano al Comune. "Siamo in procinto di approvare la nuova graduatoria, comunque al momento stiamo cercando di individuare un posto dove edificare nuove case popolari a fronte dell’aumento delle domande – sottolinea Pucino – Questo dipende dal rincaro degli affitti e dal caro vita, all’Argentario spesso si affittano case per l’estate quindi è anche difficile trovare case per tutto l’anno... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case popolari: "Nuove abitazioni a Pozzarello"

