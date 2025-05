Case italiane energivore una sfida da 85 miliardi per la transizione green secondo le dir

L'Italia affronta una sfida da 85 miliardi di euro per realizzare una transizione green nel comparto residenziale. Nonostante gli incentivi statali abbiano incentivato i miglioramenti tra il 2020 e il 2023, oltre il 50% delle abitazioni resta ancorato a classi energetiche F e G, evidenziando la necessitĂ di un intervento urgente e coerente per colmare il divario e promuovere un futuro sostenibile.

L’Italia è ancora molto indietro per quanto concerne la trasformazione green dell’intero comparto residenziale. Nel nostro Paese, nonostante gli incentivi statali abbiano dato una spinta importante tra il 2020 e il 2023, oltre il 50% delle abitazioni è ancora in classe energetica F o G, quindi le peggiori in termini di consumi. Questi dati emergono dallo studio “Direttiva EPBD, un’opportunitĂ di rilancio per il Sistema Paese”, condotto da Nomisma per ROCKWOOL, azienda specializzata in soluzioni sostenibili. Mentre l’Unione Europea chiede ai Paesi membri di ridurre i consumi energetici degli edifici residenziali del 16% entro il 2030, il Belpaese si attesta a metĂ strada... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case italiane energivore, una sfida da 85 miliardi per la transizione green secondo le dir

Su questo argomento da altre fonti

Case italiane energivore, una sfida da 85 miliardi per la transizione green; Case italiane energivore, una sfida da 85 miliardi per la transizione green; Un’abitazione piĂą performante può valere anche l’80% in piĂą. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Case italiane energivore, una sfida da 85 miliardi per la transizione green secondo le dir - Riqualifica / Nonostante gli incentivi passati lo studio Nomisma per ROCKWOOL evidenzia la necessità di un ulteriore sforzo economico ... 🔗Secondo ilrestodelcarlino.it

Case italiane energivore, una sfida da 85 miliardi per la transizione green - L’Italia è ancora molto indietro per quanto concerne ... frutto soprattutto di bonus come Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Casa. Manca però un ulteriore 7,1% da raggiungere in soli cinque ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Nel 2024 crescono gli acquisti di case meno energivore - Nel 2024 le compravendite residenziali in Italia sono cresciute dell’1,5% e del 5% delle prime case e un’accelerazione per le abitazioni meno energivore, considerati i crescenti costi delle ... 🔗Secondo msn.com

Superbonus con Pompa di Calore - Ecco cosa fare!