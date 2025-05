Case Green cosa stabilisce la direttiva dell’Unione Europea in vigore tra 5 anni

La direttiva "Case Green" dell'Unione Europea, in vigore tra cinque anni, rappresenta un passo cruciale nella transizione energetica di Italia ed Europa. Approvata il 12 marzo 2024, la norma stabilisce nuovi standard per l'efficienza energetica degli edifici, mirando a ridurre le emissioni di carbonio e favorire l'uso di energie rinnovabili nel settore edilizio. Scopriamo le principali disposizioni e implicazioni di questa normativa innovativa.

L’Italia e l’Europa intera continuano a portare avanti il processo di transizione energetica. Uno degli strumenti con cui il Parlamento europeo ha introdotto è la nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, conosciuta col nome di “Case Green”. Il testo, approvato il 12 marzo 2024, è passato ovviamente al vaglio del Consiglio e punta a rivoluzionare il settore edilizio, responsabile del 40% dei consumi energetici e di oltre un terzo delle emissioni di CO2 nei Paesi che fanno parte dell’UE. L’obiettivo è quello di abbattere le emissioni e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili entro il 2050, al fine di riqualificare il patrimonio edilizio per l’85% costruito prima del 2000, di cui il 75% con prestazioni energetiche insufficienti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case Green, cosa stabilisce la direttiva dell’Unione Europea in vigore tra 5 anni

Su questo argomento da altre fonti

Case Green, cosa stabilisce la direttiva dell’Unione Europea in vigore tra 5 anni; Perché (e come) scegliere case nuove e grandi in vendita con ascensore; La direttiva sulle case green è una dichiarazione di guerra. 🔗Ne parlano su altre fonti

Case Green, cosa stabilisce la direttiva dell’Unione Europea in vigore tra 5 anni - Rigidità / Dal 2030 dovranno esserci solo edifici a zero emissioni, mentre la riqualificazione è obbligatoria per quelli esistenti. Stop ai sussidi per caldaie fossili e via libera a impianti solari ... 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Edifici esistenti e case green - Cosa prevedono le nuove direttive europee case Green per gli immobili già esistenti? Le nuove norme approvate dalla UE invitano gli Stati membri a garantirsi che tutte quegli edifici, o parti di esso, ... 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

Direttiva Case Green IV: conto alla rovescia per gli Stati membri - BPIE fornisce una Guida pratica al recepimento della Direttiva EPBD IV per velocizzare le definizione di specifiche roadmap nazionali ... 🔗Lo riporta rinnovabili.it

Decreto case green: cosa stabilisce? ???? #casa #decreto #green #finance