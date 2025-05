case aler anche chi è già proprietario potrà chiederne una ma le due abitazioni dovranno essere distanti almeno 40 chilometri

A partire dal 28 maggio 2025, in Lombardia, chi è già proprietario di un'abitazione avrà la possibilità di richiedere una casa popolare, a condizione che la proprietà si trovi a una distanza di almeno 40 chilometri dal comune di richiesta. Questa nuova normativa rappresenta un importante cambiamento nella gestione delle case popolari, mirando a garantire maggiori opportunità a chi ne ha bisogno.

Milano, 28 maggio 2025 – Alla fine il compromesso si è trovato nel mezzo: in Lombardia sarà possibile chiedere una casa popolare anche nel caso in cui se ne abbia una di proprietà purché questa si trovi ad una distanza di almeno 40 chilometri dal Comune nel quale si fa chiede la casa popolare e purché il reddito Isee resti entro le soglie già previste per l’edilizia pubblica. A sancirlo è la modifica alla legge regionale sulle assegnazioni approvata ieri dal Consiglio regionale, coi voti della maggioranza di centrodestra, nell’ambito della legge di revisione normativa ordinamentale. Come già riportato, la modifica messa nero su bianco nell’ordinamentale fissava un chilometraggio diverso: 10 chilometri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it