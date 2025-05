Case a basso prezzo 14 costruttori si fanno avanti per 8 aree

Quattordici costruttori si sono fatti avanti per realizzare appartamenti a prezzi calmierati a Milano, rispondendo a 24 manifestazioni d'interesse per otto aree designate dal Comune. Le richieste sono arrivate in occasione della chiusura dei primi due avvisi pubblici del Piano Casa, promuovendo l'accessibilità abitativa in un contesto urbano in continua evoluzione.

Sono 24 le manifestazioni d'interesse, da parte di 14 operatori, arrivate al Comune di Milano per realizzare appartamenti a prezzi calmierati nelle 8 aree messe a disposizione finora da Palazzo Marino nell'ambito del Piano Casa. A mezzogiorno di mercoledì scadevano i primi due avvisi pubblici. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Case a basso prezzo, 14 costruttori si fanno avanti per 8 aree

“Cara” Milano, fuga nell’hinterland. Aree Falck a Sesto, scatta la vendita: case a prezzo “abbordabile” - A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, prende il via Aura Living, la prima palazzina in vendita sulle aree Falck. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Che casa compri a Firenze con 200mila euro? Da 77 a 39 metri quadri, ecco dove; DOVE COMPRARE CASA A 1 EURO; Dalla casa ai beni alimentari, prezzi in crescita e famiglie trentine in affanno, l'allarme dei sindacati: Servono interventi urgenti contro l’inflazione e il caro vita; SUV piccoli 2025: i 5 modelli più economici e i prezzi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Redmi Note 14 Pro 5G da 256GB su eBay al PREZZO più BASSO del Web - Offerta straordinaria su eBay: Redmi Note 14 Pro 5G da 256 GB a soli 208 euro circa con un risparmio quindi di oltre 191 euro. 🔗Si legge su telefonino.net

La casa ecosostenibile a basso prezzo - La casa ha un prezzo di 139 dollari per piede quadrato, il costo è relativamente basso perché i progettisti hanno deciso di lavorare in proprio e puntare all’efficienza energetica senza l’ausilio di ... 🔗Secondo ideegreen.it

iPhone 14 Plus (128 GB) al prezzo più basso di sempre - iPhone 14 Plus oggi si porta a casa con soli 997,99€ grazie agli sconti pazzi ... Girovagando su Amazon abbiamo visto che oggi si trova al prezzo più basso di sempre: solo 999,00€ con spese di ... 🔗Scrive telefonino.net

Alessandro mi ha investito mentre andava in bicicletta e…