Casa Milan | Igli Tare accelera su rinnovi e mercato attesa per Vincenzo Italiano

Nella sede di Casa Milan, l'attesa per l'arrivo dell'atteso direttore sportivo Igli Tare si fa palpabile. Con il mercato alle porte e i rinnovi da gestire, il club rossonero si prepara a definire strategie cruciali, mentre cresce l'attenzione su possibile ingaggi e sulla futura guida tecnica, con vincenzo Italiano nel mirino. Le finestre aperte di Casa Milan annunciano una stagione ricca di sfide.

Al quarto piano di Casa Milan le finestre sono sempre aperte. Con vista, soprattutto, in casa d'altri. È l'apparente conseguenza dell'attesa quasi trimestrale per la firma del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, operativo a tutti gli effetti da lunedì. E ora tocca rincorrere, tra piani A e B e via così, in attesa anche degli incastri che si vanno componendo, o scomponendo, altrove. Vedasi il caso Vincenzo Italiano, in cima alla lista delle preferenze per il post Sergio Conceiçao. Dopo due incontri tra le parti, a Bologna, non c'è ancora la firma sul rinnovo. Anche se da limare ci sarebbe solo qualche dettaglio del contratto in scadenza a giugno 2026, che potrebbe arrivare fino al 2028 e con oltre 3 milioni (bonus compresi) di stipendio...