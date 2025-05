Casa Comune | a Napoli il primo co-housing per ragazzi con disabilità cognitive

A Napoli nasce "Casa Comune", il primo cohousing dedicato a ragazzi con disabilità cognitive. Questo spazio innovativo permetterà loro di vivere in autonomia, supportati da educatori qualificati. Un luogo pensato per favorire la crescita personale, la costruzione di relazioni e l'inclusione, rappresentando un passo significativo verso una società più accogliente e inclusiva per tutti.

Un posto tutto per loro, dove potranno vivere e sperimentare la loro autonomia sotto gli occhi attenti di educatori qualificati. Napoli offre, per la prima volta, ai ragazzi con disabilità cognitiva la possibilità di un co-housing, “Casa Comune”, dove essere protagonisti, costruire relazioni e... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Casa Comune: a Napoli il primo co-housing per ragazzi con disabilità cognitive

Approfondimenti da altre fonti

Festa Scudetto: i provvedimenti per sicurezza e viabilità. Chiuse tutte le scuole della I Municipalità; CASA-COMUNE”: A NAPOLI IL PRIMO CO-HOUSING PER RAGAZZI CON DISABILITÀ COGNITIVE; “CASA-COMUNE”: A NAPOLI IL PRIMO CO-HOUSING PER RAGAZZI CON DISABILITA’ COGNITIVE | .it; Viabilità e sicurezza: i provvedimenti del Comune. Al centro città ecco la zona azzurra. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Casa-Comune”: a Napoli il primo Co-Housing per ragazzi con disabilità cognitive - Il progetto nasce dalla collaborazione tra FoQus, il Comune di Napoli, Guber Banca, Fondazione Etica e Enel Cuore. Francesca Bazoli, Presidente di Guber Banca: “Questo è il modo in cui intendiamo il n ... 🔗Secondo ilgiornale.it

A Napoli il primo co-housing per ragazzi con disabilità cognitive - Un posto tutto per loro, dove potranno vivere e sperimentare la loro autonomia sotto gli occhi attenti di educatori qualificati. Da oggi Napoli offrirà per la prima volta ai ragazzi con disabilità cog ... 🔗Da huffingtonpost.it

A Napoli "Casa-Comune", il primo co-housing per ragazzi con disabilità cognitive - Il progetto nasce dalla collaborazione tra FoQus, il Comune di Napoli, Guber Banca, Fondazione Etica e Enel Cuore. Francesca Bazoli, Presidente di ... 🔗Come scrive affaritaliani.it

Casa Comune: a Napoli il primo progetto di co-housing per ragazzi autistici