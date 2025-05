Casa Circondariale di Arezzo | la Polizia Penitenziaria sventa un nuovo tentativo di introduzione illecita di cellulari

Nel quinto mese del 2025, il personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Arezzo ha nuovamente dimostrato la sua efficienza, sventando un tentativo di introduzione illecita di cellulari all'interno della struttura. Questa operazione evidenzia l'impegno costante delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza e nel contrasto ai traffici illeciti in ambito penitenziario.

Importante operazione del reparto di Polizia Penitenziaria di Arezzo contro l’introduzione illegale di telefoni in carcere «Siamo solo al quinto mese del 2025 e il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Arezzo ha già conseguito un altro rilevante risultato nella lotta all’introduzione illecita di telefoni cellulari all’interno dell’istituto. Nonostante la persistente carenza di organico, il reparto – guidato con professionalità e competenza dal Comandante Luigi Bove – continua a distinguersi per efficienza, spirito di servizio e dedizione. Dall’inizio dell’anno sono stati già sequestrati quattro dispositivi mobili, in applicazione dell’art... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Casa Circondariale di Arezzo: la Polizia Penitenziaria sventa un nuovo tentativo di introduzione illecita di cellulari

Arezzo, visita al carcere del sottosegretario alla Giustizia Ostellari