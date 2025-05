Carta d' identità a Roma | open day sabato 31 maggio 2025

Il 31 maggio 2025, Roma ospiterà un nuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi VII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, apriranno straordinariamente per offrire assistenza ai cittadini. Un'opportunità imperdibile per aggiornare o richiedere il documento d'identità in un'atmosfera conviviale e informativa.

Sabato 31 maggio a Roma torna un nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi VII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune

