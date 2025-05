Caro questore noi siamo dalla sua parte | i politici brianzoli che sostengono Filippo Ferri

L'articolo esplora il sostegno dei politici brianzoli a Filippo Ferri, nonostante il recente scoppio di polemiche legate alla sua condanna per falso e calunnia nel 2012. Con oltre 10.000 firme raccolte e un'interrogazione al ministro Piantedosi, il dibattito sull'assegnazione della guida della questura di Monza si intensifica, rivelando divisioni e preoccupazioni nella comunitĂ locale.

Oltre 10mila firme contro quell’incarico e una interrogazione parlamentare al ministro Matteo Piantedosi contro la scelta di affidare la guida della questura di Monza a Filippo Ferri per quella sua condanna della Corte di Cassazione nel 2012 per falso e calunnia, per il suo ruolo nei fatti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it