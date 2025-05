Nel cuore della passione partenopea, Andrea Carnevale, leggendario attaccante del Napoli, condivide le sue emozioni sul brivido dello scudetto in un'intervista esclusiva. Rivivendo le magie del passato, Carnevale celebra l'unicità del Napoli, capace di regalare momenti indimenticabili e unici nel panorama calcistico. Scopriamo insieme il suo racconto e l'attesa di un sogno che potrebbe tornare a realizzarsi.

Carnevale emozionato: «Brividi per lo scudetto. Solo Napoli sa regalare magie così»"> Andrea Carnevale, storico attaccante del Napoli dei tempi di Maradona e oggi responsabile dell'area scouting dell'Udinese, ha raccontato le sue emozioni a la Repubblica Napoli, in un'intervista a margine della presentazione del suo libro autobiografico "Il destino di un bomber", scritto con Giuseppe Sansonna e pubblicato da 66thand2nd. «Mi sarebbe piaciuto partecipare ai festeggiamenti per lo scudetto di lunedì: ho visto tutto in televisione ed è stato fantastico. Ho ripensato alle nostre vittorie, nel 1987 e nel 1990...