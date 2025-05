Carlo Moscatelli l’uomo del ribaltone e la prima promessa | Più cura per Desio dopo anni d’abbandono

Carlo Moscatelli, definito "l'uomo del ribaltone", celebra una sorprendente vittoria al primo turno nelle elezioni comunali di Desio, promettendo un'inversione di rotta dopo anni di abbandono. Con un'inaugurazione anticipata della sua carriera da sindaco, Moscatelli condivide le sue sensazioni e le prospettive di una Desio rinnovata, sottolineando l'importanza di una visione più attenta verso la comunità.

Desio(Monza e Brianza) 28 marzo 2025 – Dopo la vittoria elettorale al primo turno, decisamente inaspettata, per Carlo Moscatelli la carriera da sindaco inizia due settimane prima del previsto. Sindaco, una vittoria lampo. L'avrebbe mai pronosticata? "Non al primo turno. Per il resto le sensazioni erano ottime. Abbiamo fatto un'ottima campagna elettorale dedicata molto anche all'ascolto. Resta il rammarico per una elezione poco rappresentativa. Il 47,11 per cento di affluenza. Una riflessione in questi anni dovremo farla. Il problema non è solo desiano, ma proveremo a creare un ponte di dialogo con il territorio, magari anche utilizzando gli strumenti tecnologici...