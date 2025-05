Carcere Ferrante Aporti il caso in un’interrogazione dei Senatori | Verificare atteggiamenti misogini e discriminatori verso agenti donne

I senatori Pirro, Lopreiato, Bilotti, Marton, Licheri e Di Girolamo hanno presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia per affrontare la questione di presunti atteggiamenti misogini e discriminatori nei confronti delle agenti donne presso il Carcere Ferrante Aporti di Torino. L'iniziativa segue un sit-in sindacale svoltosi il 9 maggio, evidenziando la necessità di indagare su tali pratiche all'interno dell'istituto penitenziario.

I senatori Pirro, Lopreiato, Bilotti, Marton, Licheri e Di Girolamo hanno scritto una interrogazione al Ministro della Giustizia in merito alla situazione del Carcere Ferrante Aporti di Torino, dove il 9 maggio si è tenuto un sit-in sindacale per denunciare presunti comportamenti discriminatori nei confronti di alcune agenti donne. Nell’interrogazione chiedono di sapere “Se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere per accertare e risolvere le criticità descritte, in particolare riguardo alle presunte assegnazioni a mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza che lo stesso servizio di vigilanza sull’igiene e la sicurezza dell’amministrazione della giustizia avrebbe accertato” e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di verificare la presenza di “atteggiamenti discriminatori, ostili o misogini nei confronti del personale femminile” e, nel caso, “quali misure correttive intenda adottare”... 🔗 Leggi su Lapresse.it