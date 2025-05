Carabinieri nuova sede Firmato il contratto | Una caserma moderna

Ieri, presso la Prefettura di Lodi, è stato firmato il contratto di locazione per la nuova caserma dei carabinieri di Lodi Vecchio, situata in via Codazzi. L'evento ha visto la partecipazione del sindaco Lino Osvaldo Felissari, del prefetto Enrico Roccatagliata e di vari rappresentanti locali, segnando un passo significativo verso l'ammodernamento delle infrastrutture di sicurezza nella zona.

Firmato, ieri in Prefettura a Lodi, il contratto di locazione della nuova caserma dei carabinieri di Lodi Vecchio in via Codazzi. Presenti il sindaco Lino Osvaldo Felissari, il prefetto, Enrico Roccatagliata (in rappresentanza del ministero dell'Interno), i sindaci Nathalie Sitzia di Casaletto e Stefania Marcolin di Salerano. "Il contratto è il punto di arrivo di un progetto avviato nel 2019 con la Regione e i Comuni presenti, per garantire una nuova struttura, rispetto all'attuale, vetusta, di via Roma e assicurare il presidio dell'Arma sul territorio" ha ribadito il prefetto. La nuova struttura è moderna, ecosostenibile, funzionale e soprattutto accogliente e viene incontro a esigenze specifiche, sempre più avvertite...

