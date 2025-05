Caponetti | Un ragazzo su tre è stato vittima di bullismo

Un recente studio rivela che un ragazzo su tre ha subito bullismo, evidenziando la drammatica diffusione di questa violenza tra i giovani. L’esperto sottolinea la difficoltà di denunciare tali episodi, sia in contesti clinici che giuridici, suggerendo che la situazione potrebbe essere ancora più grave di quanto emerga dalle statistiche. Affrontare questo problema è fondamentale per garantire un ambiente sicuro per tutti.

"Lavorando quotidianamente sul tema della violenza in ambito clinico e giuridico mi rendo conto che c'è molto sommerso e che è difficile denunciare gli atti di bullismo e di cyberbullismo. Quindi la realtà è ancora più grave di quella che è emersa da questa ricerca. È importante riuscire ad arrivare nei territori più

