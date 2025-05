Capanne sotto le Stelle | l' estate si avvicina con la musica del Concorde

L'estate si avvicina e con essa torna “Capanne sotto le Stelle”, l'atteso evento di Montopoli Valdarno. Il 28 maggio 2025, la terza edizione promette una giornata indimenticabile, tra energia, colori e la musica della leggendaria Discoteca Concorde. Preparatevi a vivere momenti di gioia e condivisione sotto il cielo stellato!

Montopoli Valdarno, 28 maggio 2025 – Torna con la sua terza edizione “Capanne sotto le Stelle”, l’evento che promette una grande estate alle Capanne di Montopoli Valdarno, con una giornata imperdibile, piena di energia, colori e sorrisi e la musica della mitica Discoteca Concorde! L'iniziativa è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa ed il Centro Commerciale Naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa. L’appuntamento è per lunedì 2 giugno in Piazza Vittorio Veneto a Capanne di Montopoli Valdarno, con un programma ricco di sorprese e pensato per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it