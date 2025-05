Capaci ogni commemorazione una polemica | così i mafiosi gongolano

Il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, si trasforma in un palco di polemiche, lasciando spazio a riflessioni scomode. L’autore racconta la sua esperienza a Palermo, dove la commemorazione si intreccia con dibattiti che evidenziano come, nonostante le tragedie passate, la mafia riesca a trovare un'indecorosa visibilità. Un confronto necessario per onorare le vittime e riconoscere l'eredità del loro sacrificio.

Non solo commemorazioni ma anche assurde polemiche. Non era mai accaduto di trovarmi a Palermo il 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci: quest’anno invece, sono stato presente partecipando agli eventi. Avevo programmato la partecipazione alla commemorazione insieme a due amici dell’Fbi, Alfredo Principe e David Sebastiani, che sono giunti dagli Stati Uniti. Conobbi David e Alfredo in ragione del mio servizio svolto per conto della DIA proprio negli Usa. Lo scorso 23 maggio, insieme all’ex direttore dell’Fbi, Louis J. Freeh, David e Alfredo, ho assistito all’apertura del Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, al palazzo Jung di via Lincoln a Palermo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Capaci, ogni commemorazione una polemica: così i mafiosi gongolano

