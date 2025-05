caos nel consiglio comunale nessuno subentra a gliori c è l ipotesi di seggio vacante

Il consiglio comunale pesciatino è nel caos dopo le dimissioni di Annalena Gliori, recentemente subentrata ad Antonio Grassotti nella lista civica Fiducia. Con la sua uscita, si apre l'ipotesi di un seggio vacante, sollevando interrogativi sulla stabilità della coalizione di opposizione e sul futuro dell'assemblea. Cosa accadrà ora in un contesto già complesso?

Cosa succede al consiglio comunale pesciatino? Pochi giorni fa ha ufficializzato le proprie dimissioni Annalena Gliori, da poco subentrata ad Antonio Grassotti, come prima non eletta della coalizione d’opposizione nella lista civica Fiducia. Quella della ex assessora dell’ultima Giunta Giurlani era stata una scelta sofferta, ma obbligata, che come aveva spiegato Gliori, era nata "da questioni ereditate e private, che mi impongono di tutelare i miei interessi: perciò ho dovuto ricorrere al Tar avverso il Comune". Per quanto riguarda il secondo subentro, però, sembra che nessuno dei candidati presenti nella stessa lista (si tratta di dieci persone, che avrebbero ufficializzato la propria indisponibilità in un documento) avrebbe accettato di subentrare alla consigliera dimissionaria... 🔗 Leggi su Lanazione.it