Caos al Cnr l’ente alla deriva senza timone

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), principale ente di ricerca italiano, si trova in una situazione di crisi dopo la scadenza del mandato della presidente Maria Chiara Carrozza il 26 maggio. Senza vertici e direzione, l'ente rischia di navigare a vista in un momento cruciale per la ricerca scientifica nel paese. L'articolo esplora le implicazioni di questo vuoto di potere.

Da ieri il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il principale ente di ricerca italiano, è senza vertici. Il mandato della presidente Maria Chiara Carrozza è scaduto il 26 maggio, una volta .

