Cantine a bordo | tornano le degustazioni in treno sulla Vigezzina-Centovalli

Ritorna l'atteso evento "Cantine a bordo" sulla ferrovia Vigezzina-Centovalli, dopo il sold out della prima data. Domenica 1° giugno, sarà possibile godere di un viaggio panoramico a bordo dei treni bianchi e blu, abbinato a degustazioni di vini locali. Un'esperienza unica che unisce l'amore per la natura e il buon vino, immersi in uno dei paesaggi più affascinanti d'Italia.

Dopo il sold out della prima data, domenica 1° giugno è in programma un nuovo appuntamento con "Cantine a bordo" a bordo dei treni della ferrovia Vigezzina-Centovalli. Anche questa nuova edizione vuole abbinare il viaggio lento e panoramico a bordo dei convogli bianchi e blu a degustazioni che.

