Cantiere su via Cervese dopo il traffico rubinetti quasi a secco | Costretti a lavarci scaldando l' acqua minerale

Il cantiere in corso su via Cervese sta causando gravi disagi ai residenti, che si trovano costretti a fronteggiare un traffico insostenibile e la mancanza d'acqua. Con i rubinetti quasi a secco, molti sono costretti a lavarsi scaldando acqua minerale. Un situazione che solleva interrogativi sulla gestione dei lavori pubblici e sui reali impatti sulla vita quotidiana della comunitĂ .

Bloccati nel traffico e con i rubinetti quasi a secco. Si sa che i cantieri possono portare disagi, è una frase tipica che accompagna l'annuncio di lavori pubblici, ma i residenti non si aspettavano che fossero così tanti: il cantiere in questione è quello in corso lungo via Cervese all'altezza... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cantiere su via Cervese, dopo il traffico rubinetti quasi a secco: "Costretti a lavarci scaldando l'acqua minerale"

