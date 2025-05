Cantiere di via Fauché a Milano in tre a processo per abusi edilizi | “Non invocabile la buona fede”

Tre persone, tra cui il direttore dei lavori e il costruttore, sono state rinviate a giudizio per abusi edilizi nel cantiere di via Fauché a Milano. L’accusa sostiene che abbiano superato i limiti di altezza stabiliti dal Piano di Governo del Territorio (Pgt) e che abbiano agito facendo riferimento a una Scia, non invocando la buona fede. Le conseguenze legali potrebbero risultare significative.

