Cantiere democratico ospite l’ex Presidente della Camera Fico

Il "Cantiere Democratico", organizzato dal Circolo PD Aldo Moro di Avellino, ospiterà giovedì 29 maggio l'ex presidente della Camera Roberto Fico. Durante l'incontro, fissato per le 18:30 presso il Circolo della Stampa, si discuterà delle prospettive future per le aree interne della Campania, un tema cruciale per lo sviluppo e la coesione territoriale della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La quarta tappa di “Cantiere Democratico”, a cura del Circolo PD Aldo Moro di Avellino, si terra? giovedi? 29 maggio, alle ore 18:30, presso il Circolo della Stampa. Con il titolo “Aree Interne della Campania: quale futuro?” si affrontera? il tema delle aree interne della Campania e del loro futuro, di quali politiche bisognerebbe sostenere per colmare i divari e le diseguaglianze della Regione piu? rappresentativa del Mezzogiorno. Ne discuteranno Vincenzo Ciampi Consigliere regionale, Bruno Gambardel la Radicali Italiani, Giancarlo Giordan o Sinistra Italiana, e l’ex Presidente della Camera Roberto Fico Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Cantiere democratico”, ospite l’ex Presidente della Camera Fico

"Cantiere Democratico", quarto incontro al Circolo della Stampa: focus sulle aree interne - Giovedì 29 maggio 2025, alle ore 18:30, il Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele n. 6 ospiterà il quarto incontro del "Cantiere Democratico", organizzato dal Circolo “Aldo Moro” del Partito Democratico di Avellino. 🔗continua a leggere

