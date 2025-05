Canoa Velocità Samuele Burgo conquista uno splendido bronzo in Coppa del Mondo

Samuele Burgo, atleta delle Fiamme Gialle, ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo nella finale del K2 500 metri alla Coppa del Mondo di Poznan, in Polonia. Insieme al compagno Tommaso Freschi del C.C. Aniene, l'equipaggio italiano ha dimostrato un'ottima performance, a soli sette giorni dal quarto posto ottenuto a Plovdiv. Un successo che sottolinea l'impegno e la determinazione dei nostri atleti.

Strepitoso terzo posto per il Finanziere Samuele Burgo nella finale del K2 metri 500, ottenuto lo scorso week end durante la Coppa del Mondo di Poznan in Polonia. L'equipaggio Azzurro, completato da Tommaso Freschi (C.C. Aniene), dopo solo una settimana dal quarto posto in Coppa del Mondo a Plovdiv (BUL), riesce a migliorarsi e a salire sul podio portando a casa una importante medaglia di bronzo. Una gara da protagonisti che li ha visti battagliare ad armi pari con i mostri sacri della specialità. Sul traguardo tre imbarcazioni in soli 27 centesimi: vittoria per la Germania in 1:30.36, argento per la Repubblica Ceca 1:30.