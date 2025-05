Cannavaro supporta l’Inter | Spero riporti Champions League in Italia!

Fabio Cannavaro, ex calciatore dell'Inter, ha espresso il suo supporto per la squadra nerazzurra in vista della finale di Champions League contro il PSG. In un'intervista a Sky Sport, Cannavaro ha condiviso il suo desiderio di vedere l'Inter riportare la prestigiosa coppa in Italia, sottolineando l'importanza di un trionfo per il calcio nostrano.

