Cannavaro sicuro | "L'Inter parte favorita con il PSG Mi auguro porti a casa la Champions ne abbiamo bisogno"

Fabio Cannavaro esprime la sua fiducia nell'Inter in vista della sfida contro il PSG, definendola la squadra favorita per la vittoria. Con l'auspicio che possa portare a casa la Champions League, in un momento cruciale non solo per la squadra ma anche per le ambizioni di Inzaghi. Una partita dal peso simbolico enorme per il futuro del club e dei suoi protagonisti.

Una sfida attesa, una partita che può cambiare le sorti di una carriera intera. L`Inter guidata da Simone Inzaghi è attesa da un appuntamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

