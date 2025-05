Canicattini Bagni Testimonianza di Don Francesco Cristofaro alla Parrocchia Maria SS Ausiliatrice

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 21:00, la Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice di Canicattini Bagni ospiterà un significativo momento di riflessione e spiritualità con la testimonianza di Don Francesco Cristofaro. Questo incontro offrirà l'opportunità di approfondire temi di fede e comunità, in un ambiente di condivisione e crescita spirituale, all'interno della chiesa parrocchiale.

Questa sera, mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 21:00, presso la Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice di Canicattini Bagni, si terrà un atteso momento di riflessione e spiritualità: la testimonianza di Don Francesco Cristofaro. L'incontro si svolgerà all'interno della chiesa parrocchiale e sarà aperto a tutta la comunità. Don Francesco, noto per il suo impegno pastorale e comunicativo, condividerà la sua esperienza di fede, offrendo uno spazio di ascolto, crescita interiore e confronto. Un'occasione preziosa per vivere insieme un momento di forte intensità spirituale.

