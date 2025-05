canegrate operatore preso a pugni e raid vandalico nell isola ecologica

Canegrate (Milano), 28 maggio 2025 – Due allarmanti incidenti hanno scosso la piattaforma ecologica locale: un operatore di Aemme Linea Ambiente è stato aggredito da un intruso, mentre si è verificato un grave atto di vandalismo. Questi episodi sollevano preoccupazioni crescenti riguardo alla sicurezza dell'area e alla tutela dei lavoratori.

Canegrate (Milano), 28 maggio 2025 – Due gravi episodi nel giro di poche ore hanno fatto scattare l’ allarme sicurezza alla piattaforma ecologica di Canegrate. Sabato un operatore di Aemme Linea Ambiente è stato aggredito durante il turno di lavoro da un abusivo, sorpreso mentre si introduceva illegalmente nell’area di raccolta rifiuti. L’aggressore, dopo essere stato invitato ad allontanarsi, ha reagito con insulti e minacce, sferrando poi un pugno in pieno volto all’addetto. Per la vittima è stata necessaria una prognosi di 9 giorni. L’aggressore, identificato come un giovane rom, è riuscito a fuggire... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it