Campus scolastico di Tolentino summit in Provincia sul progetto

Il campus scolastico di Tolentino sta per prendere forma con l'avvio imminente del cantiere, come confermato dal presidente della Provincia. Attualmente in fase di verifica del progetto esecutivo, l'ente è impegnato nell'adempimento delle necessarie pratiche tecniche e burocratiche, collaborando attivamente con gli altri enti coinvolti per garantire una realizzazione efficiente e tempestiva delle opere.

"Siamo in fase di verifica del progetto esecutivo e la Provincia si sta adoperando per l’avvio del cantiere nel più breve tempo possibile, tenuto conto di tutti gli adempimenti tecnici e burocratici necessari, sempre lavorando in sinergia con gli altri enti coinvolti". Sono le parole del presidente Sandro Parcaroli dopo l’incontro di ieri, in Provincia, per fare il punto sul nuovo campus scolastico di Tolentino, che potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni, con un costo complessivo di 31 milioni di euro finanziato dall’ Ufficio ricostruzione. Il 24 febbraio scorso sono iniziate le prime operazioni di installazione di recinzioni e picchettamento: "Contiamo che l’impresa possa avviare il cantiere entro un paio di mesi", aveva detto la Provincia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campus scolastico di Tolentino, summit in Provincia sul progetto

Cosa riportano altre fonti

Campus scolastico di Tolentino, summit in Provincia sul progetto; Summit in Provincia per il campus: «Avvio del cantiere al più presto. Stiamo verificando il progetto esecutivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Campus scolastico di Tolentino, summit in Provincia sul progetto - "Siamo in fase di verifica del progetto esecutivo e la Provincia si sta adoperando per l’avvio del cantiere nel ... 🔗Secondo ilrestodelcarlino.it

Campus scolastico in contrada Pace, c’è il via libera al progetto definitivo - «Ringraziamo tutti gli enti che sono stati coinvolti nell’apposizione dei pareri – commenta la consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica, Laura Sestili -, in particolare l’Ufficio ... 🔗Lo riporta corriereadriatico.it

This is every last day of school!