Campo largo Magi | Errore opposizioni siano disunite su manifestazione 7 giugno

Il ritorno di una manifestazione unitaria contro Netanyahu sembra ormai alle spalle, con le opposizioni divise e disunite in vista dell'appuntamento del 7 giugno. Un’esperienza che, secondo alcuni, rappresenta un passo indietro rispetto alla forza di una unità che potrebbe fare la differenza.

“ Io penso sia stato un errore, lo dico con dispiacere, non con polemica, che mentre ancora tutti quanti constatavamo che uniti si vince, si sia voluti ripartire disuniti. Nonostante ci sia nel Paese, e anche in parlamento, una convinzione molto ampia e profonda che vada data vita a una mobilitazione popolare per fermare Netanyahu con forza e nettezza”. Così il leader di +Europa Riccardo Magi, commentando l’esclusione del suo partito dalla piattaforma della piazza del 7 giugno in favore del popolo palestinese. “Su questo c’è la possibilitĂ di un’ampiezza tra tutte le forze di opposizione e oltre”, continua Magi, che poi afferma: “Noi non rinunceremo a manifestare questa nostra convinzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campo largo, Magi: “Errore opposizioni siano disunite su manifestazione 7 giugno”

