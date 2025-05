Campionato di giornalismo Oggi tocca ai vincitori Gli studenti protagonisti

Oggi si celebra la conclusione del campionato di giornalismo "Cronisti in Classe," un'iniziativa promossa da Il Resto del Carlino che da oltre vent'anni coinvolge gli studenti imolesi. Un momento di festa per i giovani talenti, che hanno avuto l'opportunità di esplorare il mondo dell'informazione e mettere in pratica le proprie abilità giornalistiche. Scopriamo insieme i vincitori e il loro straordinario percorso.

Una festa per gli studenti e le studentesse imolesi di Cronisti in Classe. Si conclude oggi l’annuale edizione del campionato di giornalismo promosso e ideato da il Resto del Carlino, che da più di vent’anni offre ad alunni e alunne la possibilità di entrare a contatto con il mondo dell’informazione, permettendo loro di produrre articoli, interviste ed elaborati pubblicati poi sulle pagine del nostro quotidiano. Nella Sala Polivalente della Banca di Imola, storico sponsor del progetto insieme con Conad Nord Ovest, alcune delle scuole partecipanti all’iniziativa, questa mattina dalle 10,30, scopriranno chi, tra di loro, si è aggiudicato la vittoria e i premi istituiti dai nostri partner... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campionato di giornalismo. Oggi tocca ai vincitori. Gli studenti protagonisti

