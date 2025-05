Campionati italiani cadetti e giovani di scherma | Chieti c' è con due atlete

Terni ospiterà dal 30 maggio al 1° giugno 2025 i Campionati Italiani Cadetti e Giovani di scherma, un evento cruciale che segna la conclusione della stagione per gli atleti Under 17 e Under 20. Sotto i riflettori, si sfideranno le migliori promesse del nostro territorio, pronte a dimostrare il proprio valore in pedana. Tra le rappresentanti, due atlete di Chieti saranno pronte a cercare il podio.

