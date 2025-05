Campi Flegrei il 29 maggio la premiazione del contest Diventa Influencer di Protezione Civile

Domani, giovedì 29 maggio, alle ore 11, si terrà la premiazione del contest "Diventa Influencer di Protezione Civile" presso l'ex Base NATO di Bagnoli. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole della zona rossa dei Campi Flegrei, che hanno creato reel creativi per sensibilizzare sulla sicurezza e la protezione civile. Un’occasione importante per valorizzare il talento giovanile e promuovere la consapevolezza in materia di emergenze.

Si svolgerà domani, giovedì 29 maggio alle ore 11, presso l'area di Attesa della Regione Campania all'interno dell'ex Base NATO di Bagnoli, la cerimonia di premiazione dei reel realizzati dagli studenti delle scuole della zona rossa dei Campi Flegrei che hanno partecipato al concorso indetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campi Flegrei, il 29 maggio la premiazione del contest "Diventa Influencer di Protezione Civile"

